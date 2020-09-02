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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно. Многие избирательные участки находятся в школах, а контакты учеников и избирателей недопустимы по соображениям эпидемиологической безопасности.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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РИА Новости

Графики учебы в школах скорректируют из-за трехдневных выборов

РИА Новости06:23
Телеканал 360°

Школьников переведут на дистанционку или отправят на каникулы из-за выборов в сентябре

Телеканал 360°04:12
Эхо Москвы

Часть российских школьников из-за сентябрьских трехдневных выборов отправят на дистанционное обучение и каникулы

Эхо Москвы07:09
Lenta.ru

Назван формат обучения в российских школах во время трехдневных выборов

Lenta.ru04:58
Московский Комсомолец

Школьников РФ отправят на дистанционку и каникулы из-за выборов

Московский Комсомолец04:43
Известия

Регионы назвали формат обучения в российских школах в дни выборов

Известия06:14
Дождь

Российские школы объявят каникулы или проведут занятия на улице из-за трехдневных выборов

Дождь03:47

Tesla показала на видео гигафабрику в Китае

Американский автопроизводитель решил впервые продемонстрировать процесс сборки своих автомобилей на примере Tesla Model 3. Напомним, что Gigafactory-3 начали строить еще в начале 2019 года.
Tesla показала на видео гигафабрику в Китае
SpeedMe03:38

Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября

Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября: вакцина для взрослого населения уже поступила на склад предприятия "Крым-Фармация" и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям.
ИА Крыминформ06:53

Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

Журналы и схемы боевых действий, наградные листы, приказы, и редкие фотографии представило Минобороны на своём сайте в разделе "Закономерный финал", который посвящен завершению Второй мировой войны.
ТВ Центр01:24
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru05:49
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