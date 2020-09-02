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Газета.Ru
Газета.Ru

Стал известен формат обучения в школах во время трехдневных выборов

Каникулы, уроки на свежем воздухе и дистанционное обучение - российские школы решили по-разному организовать учебный процесс во время выборов, которые пройдут с 11 по 13 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Газета.Ru

Стал известен формат обучения в школах во время трехдневных выборов

Газета.Ru06:42
ТК Звезда

«Ъ»: российских школьников отправят на дистанционку и каникулы из-за выборов

ТК Звезда05:20
Дождь

Российские школы объявят каникулы или проведут занятия на улице из-за трехдневных выборов

Дождь03:47
Lenta.ru

Назван формат обучения в российских школах во время трехдневных выборов

Lenta.ru04:58
Московский Комсомолец

Школьников РФ отправят на дистанционку и каникулы из-за выборов

Московский Комсомолец04:43
Телеканал 360°

Школьников переведут на дистанционку или отправят на каникулы из-за выборов в сентябре

Телеканал 360°04:12
Эхо Москвы

Часть российских школьников из-за сентябрьских трехдневных выборов отправят на дистанционное обучение и каникулы

Эхо Москвы07:09

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Интерфакс06:04
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID станет исследование на добровольцах старше 60 лет, и выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.
РИА Новости04:08
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца https: / / t.co / cvA2MY0Xnd pic.twitter.com / 5TafsQ7lA0 — РИА Новости (@ rianru) September 2, 2020 Кроме того, исследователи обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа.
Взгляд.ру06:58