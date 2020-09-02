Стал известен формат обучения в школах во время трехдневных выборов
Каникулы, уроки на свежем воздухе и дистанционное обучение - российские школы решили по-разному организовать учебный процесс во время выборов, которые пройдут с 11 по 13 сентября.В источнике
С чего всё началось
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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