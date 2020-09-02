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Известия
Известия

Регионы назвали формат обучения в российских школах в дни выборов

Занятия учащихся, в чьих школах будут организованы участки для проведения трехдневных региональных выборов 11 сентября, будут отменены или пройдут на свежем воздухе. Об этом в среду, 2 сентября, пишет «Коммерсант».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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РИА Новости

Графики учебы в школах скорректируют из-за трехдневных выборов

РИА Новости06:23
Дождь

Российские школы объявят каникулы или проведут занятия на улице из-за трехдневных выборов

Дождь03:47
РБК

СМИ узнали о планах регионов по совмещению учебы и голосования в школах

РБК05:36
Lenta.ru

Назван формат обучения в российских школах во время трехдневных выборов

Lenta.ru04:58
Телеканал 360°

Школьников переведут на дистанционку или отправят на каникулы из-за выборов в сентябре

Телеканал 360°04:12
Эхо Москвы

В министерстве просвещения утверждают, что местные власти должны решать вопросы проведения выборов на территории школ

Эхо Москвы09:04
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Коммерсантъ17:59

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Доллар может упасть к евро на 36%
Газета.Ru14:22
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«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК14:50

Более 74 тысяч жителей Марий Эл получают льготные лекарства и лечение

На сегодняшний день в Марий Эл насчитывается более 74 тысяч льготников: это инвалиды 1,2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы.
ГТРК Марий Эл31 августа в 02:35

Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Газета.Ru09:15
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