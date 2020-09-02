Регионы назвали формат обучения в российских школах в дни выборов

Занятия учащихся, в чьих школах будут организованы участки для проведения трехдневных региональных выборов 11 сентября, будут отменены или пройдут на свежем воздухе. Об этом в среду, 2 сентября, пишет «Коммерсант».