Регионы назвали формат обучения в российских школах в дни выборов
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Занятия учащихся, в чьих школах будут организованы участки для проведения трехдневных региональных выборов 11 сентября, будут отменены или пройдут на свежем воздухе. Об этом в среду, 2 сентября, пишет «Коммерсант».В источнике
С чего всё началось
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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