Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Источник: Гран-при Австралии был отменен

Советский спорт12:08

BBC: Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

Матч ТВ12:22

Команда «Формулы-1» «Макларен» не выступит на Гран-при Австралии

Sport.ru07:59

BBC: «Гран-при Австралии» отменен из-за коронавируса

Спорт-Экспресс11:57

BBC: Гран-при Австралии отменён

Чемпионат11:38

Гран-при Австралии отложат из-за коронавируса (BBC)

Sports.ru11:43

«Макларен» снялся с ГП Австралии из-за заболевшего коронавирусом сотрудника

Газета.Ru07:38
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:29, Ашберн

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