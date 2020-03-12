Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.

Гран-при Австралии может быть отменен

Происшествия В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.

Общество РФ начала ограничивать авиасообщение с Европой В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в некоторые страны из-за пандемии.

Общество Россия закроет въезд гражданам Италии Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.

Политика СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Общество Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.

Наука Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12 Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Финансы Крымский банк пошел против рынка В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.

Финансы Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.

Политика Путин провел переговоры с премьером Болгарии Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Общество В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Правительство Латвии приняло в четверг решение объявить в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.