Коронавирус
КоммерсантъГран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Комментарии
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.
Футбол
УЕФА объявит о переносе Евро на 2021 год
УЕФА с наибольшей долей вероятности перенесет чемпионат Европы на лето 2021 года.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Общество
РФ начала ограничивать авиасообщение с Европой
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в некоторые страны из-за пандемии.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Хоккей
Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса
Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Политика
СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус
Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Общество
Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей
Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Финансы
Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Политика
Путин провел переговоры с премьером Болгарии
Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.
Игры
Ubisoft устроила весеннюю распродажу игр со скидками до 75%
Ubisoft устроила весеннюю распродажу игр со скидками до 75%.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Транспорт
Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО
Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Общество
В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло в четверг решение объявить в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские учёные
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Общество
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.