Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.

Гран-при Австралии может быть отменен

Общество США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Общество Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.

Экономика ФРС США предоставит рынку $1,5 млрд краткосрочной ликвидности Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 млрд рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций.

Политика Путин назвал Ходорковского «жуликом» "Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Армия и оружие Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Финансы Индекс РТС упал до 1000 пунктов Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.

Космос Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.