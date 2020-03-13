Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Газета.Ru19:16

BBC: Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

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