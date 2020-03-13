Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Исполнительный директор «Формулы-1»: этап в Бахрейне пока не отменен

РИА Новости00:49

14 сотрудников «Макларена» помещены под двухнедельный карантин

Sports.ruвчера в 22:25

«Мерседес» просил отменить ГП Австралии и начал собирать вещи ещё до отмены этапа

Чемпионат00:13

Формула-1 официально отложила старт нового сезона из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 19:37

«Формула-1» подтвердила отмену «Гран-при Австралии»

Спорт-Экспрессвчера в 19:42

Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Вести.Ruвчера в 20:30

BBC: Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

Матч ТВвчера в 12:22
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Общество

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РЕН ТВ 11 марта в 10:56
Политика

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию РФ

11 марта депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ. За выступили 383 депутата, а 43 воздержались.
Peterburg2.ru 11 марта в 04:21
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.
Lenta.ru вчера в 22:38
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru вчера в 20:15
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа вчера в 14:05
Политика

Сергей Панчин покинул пост главы города

Сегодня, 12 марта, на экстренном заседании в администрации города Сергей Панчин объявил о том, что он уходит с поста главы Ульяновска.
Misanec.ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru вчера в 06:51
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС 11 марта в 22:33
Экономика

Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП

Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Чита.Ру вчера в 21:53
Политика

В Карелии вспоминают Зимнюю войну: 80 лет со дня окончания

В этом году отмечается 80 лет со дня ее окончания.
Московский Комсомолец вчера в 23:30
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 12 192 автомобилей LADA Vesta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:37
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru вчера в 08:22
Экономика

Владельцы «Ведомостей» нашли покупателей для газеты — «Медуза»

Новыми владельцами «Ведомостей» могут стать основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор «Аргументов и фактов», президент ИД «Наша версия» Николай Зятьков.
Adindex.ru вчера в 22:31
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 06:17
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 11 марта в 09:54
Авто

Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
74.ru вчера в 21:40
Экономика

Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%

В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%.
ТАСС вчера в 20:10
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:49
Биатлон

Бе выиграл мужской спринт на Кубке мира, Логинов – 18-й

Представитель Норвегии Йоханнес Бе финишировал первым по итогам мужского спринта в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
ProstoProSport вчера в 11:43
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 11 марта в 08:01
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