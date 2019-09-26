Автоспорт

LiveResult.RuLiveResult.RuГран-при России могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург

Руководство Формулы-1 и российские власти ведут переговоры о переносе места проведения Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
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Дмитрий Песков
Этот вопрос не стоит на повестке.
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