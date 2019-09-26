Автоспорт
LiveResult.RuГран-при России могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург
Руководство Формулы-1 и российские власти ведут переговоры о переносе места проведения Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:11
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Политика
Посол: Лавров начнёт встречу с Помпео с визовой проблемы
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал грядущую встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.
News.ru 14:40
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Гаджеты
Samsung готовит новую версию смартфона Galaxy Fold
По мнению экспертов, нынешний Galaxy Fold выпущен для изучения спроса, а следующая модель будет предложена для более широкого круга пользователей.
Astera вчера в 11:33
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Космос
Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты
25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
КП - Барнаул вчера в 02:37
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Политика
ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства
Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.
Известия 04:18
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 03:17
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек вчера в 11:37
Футбол
Кокорин начал тренироваться с «Зенитом-2»
В четверг, 26 сентября, стало известно, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин начал тренироваться в составе команды «Зенит-2».
Форпост Северо-Запад 12:25
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС 17:03
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Театры
Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»
25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.
Газета.Ru 11:09
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 24 сентября в 03:19
Политика
Посольство: экспертизы Лондона не подтверждают причастность Москвы к отравлению Скрипалей
Посольство России в Великобритании в ответ на озвученные Скотленд-Ярдом новые результаты экспертиз заявило, что у Лондона нет никаких доказательств причастности Москвы или граждан РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея и Юлии Скрипаль.
ТАСС 11:53
Политика
Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia вчера в 05:03
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Футбол
«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб был оштрафован на € 300 за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом.
Чемпионат 08:50