Этот вопрос не стоит на повестке.

Речь может идти о новом автодроме «Игора» в окрестностях Санкт-Петербурга, строительство которого завершается. Переезд российского этапа «Формулы 1» может произойти в 2021 году. Напомним, 29 сентября состоится Гран-при России в Сочи.

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

Политика США расширили санкции против РФ Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.

Футбол РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

Футбол Чалова и Максименко вызвали в молодежную сборную России по футболу Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в октябре, сообщает официальный сайт РФС.

Происшествия По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Происшествия В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.

Армия и оружие Названа цель создания командного центра США в Польше «Из Познани американский командующий будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге», – передавал ТАСС заявление Блащака в эфире польского радио.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Лукашенко назвал работу Януковича неприемлемой Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бывший коллега из Украины Виктор Янукович допустил много ошибок, когда возглавлял страну.

Общество Объяснено появление «Царь-асфальта» на российской дороге Один из сотрудников «Росавтодора» раскритиковал пользователей социальных сетей, которые упрекнули дорожников в том, что они уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом на трассе «Колыма».

Игры Microsoft бесплатно раздает две игры про Бэтмена В Microsoft Store, вслед за Epic Games Store, появилась бесплатная раздача игр про Бэтмена.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Происшествия Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.

Армия и оружие В МО РФ рассказали, как совершенствуют авиабазу «Хмеймим» в Сирии Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии продолжают совершенствовать: идет реконструкция аэродрома, развивается инфраструктура базы, улучшаются и условия для жизни военных.

Общество Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Шоу-бизнес Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.

Общество В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя» Распоряжение школьной администрации гласило: "Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".