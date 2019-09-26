Автоспорт
REGNUMГран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург
Речь может идти о новом автодроме «Игора» в окрестностях Санкт-Петербурга, строительство которого завершается. Переезд российского этапа «Формулы 1» может произойти в 2021 году. Напомним, 29 сентября состоится Гран-при России в Сочи.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:11
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Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Экономика
Козак предложил свой вариант закона о защите инвестиций
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовил свою версию законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России».
РБК 11:11
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Самарскую область
Завтра патриарх Московский и всея Руси совершит в Самаре великое освящение Софийского собора и возглавит Божественную литургию.
Волжская коммуна 07:07
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
Коммерсантъ 12:54
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Политика
В Чечне опровергли слухи о серьезном заболевании Рамзана Кадырова
Авторы некоторых телеграмм-каналов сообщили, что Рамзана Кадырова готовят к отправке в Москву.
Телекомпания Грозный 11:03
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал 08:22
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Культура
Nirvana и Queen исчезли из культурного норматива школьников
Замминистра культуры Алла Манилова сказала, что список рекомендованных к изучению произведений искусства был предварительным, поэтому его решили удалить.
МР7.ру 24 сентября в 14:03
Шоу-бизнес
Рэпер ST и Ассоль Васильева ожидают рождения первенца
Отечественный рэпер Александр Степанов, более известный как ST, на странице в Instagram опубликовал совместное фото с супругой, телеведущей Ассоль Васильевой, и написав о скором отцовстве.
Актуальные Новости 11:40
Происшествия
СМИ: к убийству чеченского боевика в Берлине может быть причастен экс-майор милиции
Немецкие правоохранительные органы получили анонимное электронное письмо, в котором говорится, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине совершил экс-майор российской милиции Владимир Степанов.
Znak.com 08:31
Космос
NASA демонтирует комплекс, в котором находились на карантине побывавшие на Луне астронавты
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в начале 2020 года демонтирует лабораторию, в которой находился на карантине 50 лет назад экипаж американского космического корабля "Аполлон-11" - Нил Армстронг, Эдвин (Базз) Олдрин и Майкл Коллинз.
ТАСС 03:11
Происшествия
В Татарстане произошёл пожар в ресторане
«На проспекте Сююмбике горит кровля недействующего ресторана «Арарат» на площади 600 кв. м», — заявили в МЧС.
RT на русском 11:24
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Политика
Порошенко отреагировал на скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского
Украинский экс-президент Петр Порошенко назвал вредным для страны скандал вокруг телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Rambler News Service 08:06
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Общество
Умер советский космонавт Геннадий Манаков
Вечерняя Москва 09:52