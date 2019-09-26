Автоспорт

REGNUMREGNUMГран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

Речь может идти о новом автодроме «Игора» в окрестностях Санкт-Петербурга, строительство которого завершается. Переезд российского этапа «Формулы 1» может произойти в 2021 году. Напомним, 29 сентября состоится Гран-при России в Сочи.
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Дмитрий Песков
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:11

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