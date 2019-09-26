Автоспорт
REGNUMГран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург
Речь может идти о новом автодроме «Игора» в окрестностях Санкт-Петербурга, строительство которого завершается. Переезд российского этапа «Формулы 1» может произойти в 2021 году. Напомним, 29 сентября состоится Гран-при России в Сочи.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:11
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Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Политика
Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.
RT на русском 13:15
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Общество
Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением на форум в Краснодар
Билборд установили 24 сентября в городе Хоторн (США) возле офиса компании SpaceX как приглашение бизнесмену на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре.
Деловая газета. Юг 02:39
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
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Известия 08:16
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Авто
Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20
В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс вчера в 06:00
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 11:29
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 23 сентября в 20:01
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru 08:01
Происшествия
Таксист избил известного актера в Москве
В Москве известного актера Степана Девонина избил таксист, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.
Московский Комсомолец 06:53
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Футбол
Форвард «Ниццы» украл у одноклубника часы
18-летний форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов у одноклубника Каспера Дольберга.
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Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
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Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Происшествия
В Челнах горит здание ресторана «Арарат»
В Набережных Челнах горит здание неработающего ресторана «Арарат», которое расположено в 11-м комплексе Нового города возле остановки «Университетская».
БИЗНЕС Online 11:27
Религия
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru вчера в 13:02