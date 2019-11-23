ProstoProSport представляет главные события, намеченные на субботу, 23 ноября. В японском городе Саппоро продолжается Гран-при по фигурному катанию, где произвольную программу представят танцевальные пары (6.15 мск), спортивные пары (8.35 мск), а также женщины (10.50 мск) и мужчины (13.25 мск).

Гран-при по фигурному катанию, а также два огненных матча в Европе. Спортивная ТВ-программа, 22 ноября

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