Футбол

Ставка TVСтавка TVГранада - Барселона: прогноз Александра Ляказетта 21 сентября 2019

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
4 фото
Гранада забивает и пропускает в целом играющая команда.
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