Политика Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Шоу-бизнес Пышнотелая внучка Михаила Боярского изнуряла себя диетами В ход шло буквально все, что только могла придумать Боярская, в том числе и изнуряющие организм и психику диеты.

Происшествия Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Футбол Врач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы Тюрьма не пошла на пользу спортивному состоянию футболистов Кокорина и Мамаева, но и необратимых последствий ему не принесла.

Политика Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.

Здоровье Медики рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы Итальянские медики рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы. Как они отметили, симптомы при этих заболеваниях очень похожи.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Общество Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон В Лос-Анджелесе умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон.

Кино Бокс-офис США: «Аббатство Даунтон» опережает «Рэмбо» и «К звёздам» Заокеанский прокат пришёл к началу этих выходных с тремя равнозначными премьерами и двумя сильными прошлонедельниками, причём прогноз всех пяти фильмов так или иначе сводился к сумме $20 млн, так что лидер был непонятен до вечера субботы, когда подводятся пятничные итоги, но то, что уикенд соберёт больше сотни на круг было очевидно.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Интернет Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.

Происшествия В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».

Хоккей Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» В составе Дэвилз дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Спорт WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.