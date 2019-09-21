Футбол

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Барселона» проиграла «Гранаде» со счетом 0:2

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Встреча в рамках пятого тура чемпионата Испании завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Ворота гостей поразили Рамон Азиз (2-я минута) и Вадильо (65, с пенальти). Каталонский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей.
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