Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Гранада» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
4 фото
Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Гранада» — «Барселона». Начало встречи 21 сентября 2019 года запланировано на 22:00 мск. Ставка: «Гранада» победит с форой "+1,5 мяча" за 1.94, «Гранада» забьет за 1.77.
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