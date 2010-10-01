Rockstar анонсировала, что Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X во второй половине 2021 года. Авторы обещают технические улучшения, обновлённую графику и повышенную производительность.

Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

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