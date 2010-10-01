Игры

Игромания.руИгромания.руGrand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Rockstar анонсировала, что Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X во второй половине 2021 года. Авторы обещают технические улучшения, обновлённую графику и повышенную производительность.
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Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Игромания.ру18:09

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUM16:09

Rockstar выпустит Grand Theft Auto V на PlayStation 5 и даст игрокам PlayStation уйму бонусов

3DNews16:44

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионат16:40

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

The GEEK17:11

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

CyberSport.ru16:07

GTA 5 выйдет на Playstation 5 в 2021 году

Cyber.sports.ru16:05
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Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

У людей с четвертой группой крови вирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей — в 4 процентах, у людей со второй — в 3,9 процента, у людей с первой — в 3,2 процента.
Lenta.ru 22:22
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Политика

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

RT на русском 21:41
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Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
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Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda дополнила гамму модификаций новой Октавии вседорожным исполнением Scout.
Autorating.ru вчера в 08:36
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Общество

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
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Наука

Новое открытие сделает аутоиммунные заболевания излечимыми

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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
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Политика

Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

RT на русском 21:23
Общество

Воробьев: Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня

Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня.
Агентство Москва 14:17
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Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:02
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Происшествия

«Ку-клукс-клан» с флагами Трампа прервал акцию против расизма в США

Люди в капюшонах Ку-клукс-клана с флагами Дональда Трампа совали акцию протеста в штате Невада.
iReactor 11:48
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Здоровье

Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог

Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa 01:24
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Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта.
Драйв вчера в 11:26
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 23:04
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
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Экономика

Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара

Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
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Общество

S7 может продать космодром «Морской старт» структуре «Росатома»

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже «Морского старта» одной из дочерних структур Росатома.
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Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Кино

Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории

Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории.
Культуромания 13:15
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Происшествия

Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади

Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Экономика

Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
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Транспорт

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
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Экономика

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
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Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
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ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году - для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году. В России и СНГ издателем Grand Theft Auto V выступает компания 1С-СофтКлаб.
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