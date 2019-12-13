Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.

с чего всё началось

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) «Известиям» назвали число потенциально невыездных должников по кредитам — порядка 7–8 млн человек. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней, заявил «Известиям» представитель НАПКА Павел Михмель.

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