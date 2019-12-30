Политика
Газета.RuГраницу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что украинцы пытались обойти проверочный пункт.
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Происшествия
Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Наука
Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей
Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
Недавно в UserBenchmark появились данные про новый процессор Intel Core i3-10300.
Происшествия
В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус
В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек.
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Происшествия
В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта.
Авто
Компания BMW откажется от супердизеля
Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).
Театры
Назначен новый худрук столичного театра «Современник»
На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Происшествия
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Политика
США анонсировали введение новых санкций против Ирана в 2020 году
Власти США не намерены прекращать введение санкций против Ирана. Ожидается, что новый пакет ограничений будет принят уже в 2020 году.
Хоккей
Ларионов поведал о подготовке к матчу против Германии на МЧМ
Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поведал о подготовке к матчу против национальной команды Германии, который станет последним на групповом этапе чемпионата мира до 20 лет.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Политика
Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии
В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Футбол
Игрок «Зенита» Малком стал блондином
Малком играет в петербургском футбольном клубе с августа 2019 года.
Энергетика
«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»
Украинское правительство дало согласие на то, чтобы компания "Нафтогаз Украины" подписала с российским "Газпромом" соглашение об урегулировании газовых споров.
Политика
Помпео обсудит в Киеве реформы по борьбе с коррупцией
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках визита на Украину 3 января рассмотрит проведение руководством этой страны реформ, направленных на борьбу с коррупцией.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
На 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, сообщают СМИ.
Фигурное катание
Тренер Арутюнян прокомментировал приостановление карьеры Загитовой
Тренер двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.
Шоу-бизнес