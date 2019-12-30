На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что украинцы пытались обойти проверочный пункт.

Границу с Крымом пытались пересечь два украинца

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