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REGNUM
REGNUM

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Znak.comвчера в 14:36
Подробнее о событии
BFM.ru

СМИ опубликовали данные финразведки США о сомнительных банковских операциях российских бизнесменов

BFM.ru05:05
URA.Ru

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

URA.Ru19:04
РИА Новости

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в банках США

РИА Новости01:46
Новая газета

Что произошло за ночь 21 сентября. Коротко

Новая газета01:00
Эхо Москвы

Консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные о подозрительных транзакциях бизнесменов по всему миру

Эхо Москвы07:08
РБК

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов

РБК04:10
Znak.com

Советник Путина и крестный его дочери — в расследовании в США о подозрительных финоперациях

Znak.comвчера в 14:36

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
РИА Новости04:49
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Фокин: мир в Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года

21 сентября заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске в эфире "Украинского радио" Витольд Фокин выразил мнение, что мир на Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года, но при наличии определенных условий.
Капитал страны07:49

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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