Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
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