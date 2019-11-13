Экономика
Вечерняя МоскваИндекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года
Индекс потребительского доверия в России вырос до максимального уровня с 2015 года, подтверждает исследование The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.
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с чего всё началось
Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).РБКвчера в 16:00
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Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка
Uznayvse.ru 07:42
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
РБК 09:19
Экономика
Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передали в центральный аппарат СК
Расследованием смерти 15-летней девочки из Махачкалы в детском центре «Артек» в Крыму займется центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.
РБК 08:52
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
Политика
Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита
Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 09:06
Авто
BMW отзывает автомобили для замены двигателя в России
В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня вчера в 09:08
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Здоровье
Названа смертельная опасность популярного лекарства
Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.
Evo-rus.com вчера в 13:32
Футбол
«Краснодар» хочет купить полузащитника «Бешикташа»
Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Огузхан Озьякуп может стать футболистом «Краснодара».
Нева Спорт 08:46
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Происшествия
Названа причина смерти основателя «Белых касок»
Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезурье.
Газета.Ru 09:45
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Вести.Ru 09:12
Культура
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года
Самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People стал обладатель 10 премий «Грэмми», американский певец, актер и автор песен Джон Ледженд.
MedikForum.ru 09:48
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, позволившего себе оскорбительные выражения в адрес судьи Станислава Васильева.
Российская газета 07:55
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания
Модель Анастасия Решетова поговорила о грудном вскармливании на своей странице в Instagram.
Дни24 вчера в 11:45
Гаджеты
Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном
Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
REGNUM 09:35
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 03:49
Политика
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,9%.
РБК 08:01
Здоровье
Российский врач рекомендовал не разбивать отпуск на короткие отрезки
Российский врач Андрей Тяжельников рассказал, как нужно правильно отдыхать, чтобы не вредить своему здоровью.
VSE42.RU 02:49
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Россия – Культура вчера в 01:56
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18