Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).

с чего всё началось

Индекс потребительского доверия в России вырос до максимального уровня с 2015 года, подтверждает исследование The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.

Индекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года

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