Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваИндекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года

Индекс потребительского доверия в России вырос до максимального уровня с 2015 года, подтверждает исследование The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).
РБКвчера в 16:00

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Исследование: в России индекс потребительского доверия достиг максимума с 2015 года

ТАСС04:33

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ruвчера в 20:30

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

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Экономист объяснил причины главной тревоги россиян

Национальная служба новостей02:10

Россияне встревожены ценами на еду

URA.Ru01:53

Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

Коммерсантъ03:25

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБКвчера в 16:00
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Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка

Uznayvse.ru 07:42
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
РБК 09:19
Экономика

Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Происшествия

Дело о смерти девочки в «Артеке» передали в центральный аппарат СК

Расследованием смерти 15-летней девочки из Махачкалы в детском центре «Артек» в Крыму займется центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.
РБК 08:52
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество

Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери

После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
Политика

Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита

Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 09:06
Авто

BMW отзывает автомобили для замены двигателя в России

В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня вчера в 09:08
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Происшествия

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
Здоровье

Названа смертельная опасность популярного лекарства

Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.
Evo-rus.com вчера в 13:32
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Футбол

«Краснодар» хочет купить полузащитника «Бешикташа»

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Огузхан Озьякуп может стать футболистом «Краснодара».
Нева Спорт 08:46
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Происшествия

Названа причина смерти основателя «Белых касок»

Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезурье.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

Вести.Ru 09:12
Культура

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года

Самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People стал обладатель 10 премий «Грэмми», американский певец, актер и автор песен Джон Ледженд.
MedikForum.ru 09:48
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, позволившего себе оскорбительные выражения в адрес судьи Станислава Васильева.
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания

Модель Анастасия Решетова поговорила о грудном вскармливании на своей странице в Instagram.
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Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
REGNUM 09:35
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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Политика

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

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News.ru 06:12
Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,9%.
РБК 08:01
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Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
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Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

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RT на русском 08:18
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