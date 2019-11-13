Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).

с чего всё началось

В апреле — мае россиян больше волновали вопросы здоровья (29%). В третьем квартале этот показатель составил 23%. Также снизилось беспокойство россиян и по поводу роста цен на продукты питания (25% против 27%), хотя причиной тревоги его назвало большинство опрошенных.

Граждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика

Политика Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Политика Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Шоу-бизнес Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Шоу-бизнес Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.

Происшествия В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Президент Молдовы предложил кандидатуру на пост премьера Президент Молдовы Игорь Додон предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".

Политика Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле «В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.

Наука В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.

Фигурное катание Алина Загитова победила в номинации «Спортсменка года» В номинации «Спортсменка года» победила Алина Загитова, сообщает официальная группа спортсменки в соцсети «ВКонтакте».

Футбол Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром» Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.

Общество Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Армия и оружие В Сирии сменили командующего группировкой РФ Пост командующего российской группировкой войск в Сирии занял замначальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Александра Чайко.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.

Армия и оружие Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит инновационный двигатель УАЗ укомплектует "Русский Прадо" инновационным 2,3-литровым ДВС, выдающим 150 или 170 л.с. Выпуск бензинового двигателя наладят на Заволжском моторном заводе.

Общество Сахалину все еще не хватает пожарных О пожарных подразделениях поговорили сахалинские депутаты на заседании комитета по экономическому развитию областной думы.