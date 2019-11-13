Экономика

REGNUMREGNUMГраждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика

В апреле — мае россиян больше волновали вопросы здоровья (29%). В третьем квартале этот показатель составил 23%. Также снизилось беспокойство россиян и по поводу роста цен на продукты питания (25% против 27%), хотя причиной тревоги его назвало большинство опрошенных.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).
РБКвчера в 16:00

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Исследование: в России индекс потребительского доверия достиг максимума с 2015 года

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Российский Индекс потребительского доверия растет, но остается ниже уровня 2015 года. Исследование Nielsen

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URA.Ru01:53

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ruвчера в 20:30

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБКвчера в 16:00
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Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

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На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
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