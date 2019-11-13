Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).

с чего всё началось

В апреле — мае россиян больше волновали вопросы здоровья (29%). В третьем квартале этот показатель составил 23%. Также снизилось беспокойство россиян и по поводу роста цен на продукты питания (25% против 27%), хотя причиной тревоги его назвало большинство опрошенных.

Граждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика

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