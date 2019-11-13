Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).

с чего всё началось

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов. При этом настроения по сравнению со вторым кварталом 2019 года несколько улучшились — в апреле-июне беспокойство из-за стоимости еды высказывали 27 процентов опрошенных россиян.

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