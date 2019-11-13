Экономика
REGNUMГраждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика
В апреле — мае россиян больше волновали вопросы здоровья (29%). В третьем квартале этот показатель составил 23%. Также снизилось беспокойство россиян и по поводу роста цен на продукты питания (25% против 27%), хотя причиной тревоги его назвало большинство опрошенных.
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с чего всё началось
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).РБКвчера в 16:00
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