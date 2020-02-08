с чего всё началось

Граждан России, которые бы работали или жили на постоянной основе, там нет. Военный устроил стрельбу сначала в своей войсковой части, а затем по прохожим и посетителям торгового центра в городе Накхон Ратчасима.

Граждан России не оказалось среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

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