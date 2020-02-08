Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваГраждан России не оказалось среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

Граждан России, которые бы работали или жили на постоянной основе, там нет. Военный устроил стрельбу сначала в своей войсковой части, а затем по прохожим и посетителям торгового центра в городе Накхон Ратчасима.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени (19:00 мск), иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют", - сообщается в заявлении посольства в Facebook
.
ТАСС10:48

Подробнее о событии

Россияне не пострадали в результате стрельбы в Таиланде

РБК11:10

Граждан России нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

RT на русском11:40

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

ТАСС10:48

Посольство узнало об отсутствии россиян среди раненых при стрельбе в Таиланде

Известия10:17

Россиян нет среди пострадавших в Таиланде

Московский Комсомолец10:10

Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде

Lenta.ru10:06

Число жертв стрельбы в Таиланде достигло 17 человек

Российская газета10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости 15:55
Происшествия

Власти Казахстана опровергают очереди на границе с Киргизией

REGNUM 07:11
Общество

Власти Китая дали официальное название коронавирусу

На следующий день власти Китая сообщили, что уровень смертности в КНР среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Кроме того, отмечалось, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.
Известия 17:45
Происшествия

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Lenta.ru 12:24
Политика

Российский атомный миноносец «Лидер» оказался аутсайдером

В России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств.
News.ru 12:42
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском 16:51
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Политика

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
РИА Новости 18:42
Общество

Китайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России

Известия 19:55
Спорт

Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
ТАСС Спорт 15:42
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

ToDay News Ufa вчера в 12:32
Космос

Тематическую экскурсию «Химия и космос» запустят на ВДНХ

Москва 24 06 февраля в 08:02
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Piter.tv вчера в 02:56
Политика

Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Lenta.ru 01:30
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
StarHit.ru 15:00
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Происшествия

В Москве суд арестовал соучастника убийства Япончика

Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.
Московский Комсомолец вчера в 02:19
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости 15:03
Политика

Лавров отреагировал на угрозы США ввести санкции против Роснефти

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что поддержка русскими компаниями властей Венесуэлы - это не просто бизнес, а "это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы".
Центр энергетической экспертизы 06 февраля в 20:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08:49
Политика

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
РБК 16:36
Армия и оружие

Военный эксперт призвал «поставить на место» Израиль

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что Россия слишком многое прощает Израилю.
Телеканал 360° вчера в 15:44
Политика

Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Известия 16:57
Здоровье

Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни

Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Deita.ru 05:15
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Позднее стало известно, что Плаксина, дочь российской исполнительницы Любови Успенской, покинула Россию после скандала со звездной матерью.
NewInform 17:36
Политика

Помпео призвал американских губернаторов осторожнее вести бизнес с КНР

Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских губернаторов быть осторожнее в ведении бизнеса с Китаем.
RT на русском 19:05
Политика

Папу Франциска пригласили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Вести.Ru 11:56
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
ещё по теме
Главное