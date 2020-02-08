Происшествия
Говорит МоскваГраждан России не оказалось среди пострадавших при стрельбе в Таиланде
Граждан России, которые бы работали или жили на постоянной основе, там нет. Военный устроил стрельбу сначала в своей войсковой части, а затем по прохожим и посетителям торгового центра в городе Накхон Ратчасима.
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В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Общество
Власти Китая дали официальное название коронавирусу
На следующий день власти Китая сообщили, что уровень смертности в КНР среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Кроме того, отмечалось, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.
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Российский атомный миноносец «Лидер» оказался аутсайдером
В России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств.
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«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
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Тематическую экскурсию «Химия и космос» запустят на ВДНХ
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Политика
Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
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Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Происшествия
В Москве суд арестовал соучастника убийства Япончика
Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Политика
Лавров отреагировал на угрозы США ввести санкции против Роснефти
Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что поддержка русскими компаниями властей Венесуэлы - это не просто бизнес, а "это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы".
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Политика
Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген
Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
Армия и оружие
Военный эксперт призвал «поставить на место» Израиль
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что Россия слишком многое прощает Израилю.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Позднее стало известно, что Плаксина, дочь российской исполнительницы Любови Успенской, покинула Россию после скандала со звездной матерью.
Политика
Помпео призвал американских губернаторов осторожнее вести бизнес с КНР
Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских губернаторов быть осторожнее в ведении бизнеса с Китаем.
Политика
Папу Франциска пригласили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.