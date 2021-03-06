Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Live24
Live24

Граждан России предостерегли от некоторых видов кредитов

Жителям России объяснили, на покупку каких товаров и услуг не нужно брать кредит. Об этом агентству «Прайм» рассказали опрошенные эксперты. Так, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная отметила, что нет смысла брать кредит на обучение ребенка за границей.В источнике
Live24
ПРАЙМ
РЕН ТВ
Известия
Pro Город Саранск
Профиль
Lenta.ru
Infokam.su
News.ru
Газета.Ru
С чего всё началось

Какие товары и услуги опасно брать в кредит

Если у человека есть возможность избежать потребительского кредита, воспользовавшись кредитной картой или рассрочкой, то лучше так и сделать.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии

Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов

РЕН ТВ23:29

Россиянам рассказали об опасности кредита на некоторые товары и услуги

Газета.Ru01:26

Опасность кредита на некоторые товары и услуги назвали россиянам

Профиль23:35

Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов

Известия01:34

Россиянам раскрыли опасность кредита на некоторые товары и услуги

Lenta.ru22:58

Названы товары, которые опасно брать в кредит

News.ru21:03

Какие товары и услуги опасно брать в кредит

ПРАЙМ20:04
Интересное

Выручка игрового подразделения Mail.ru Group в 2020 году возросла на 30%

Выручка My.Games (игровое подразделение холдинга Mail.ru Group, MRG) в 2020 году по МСФО увеличилась на 30%, до 40,762 миллиарда рублей (562 миллиона долларов); ее доля в консолидированной выручке интернет-холдинга составила 38%, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ4 марта в 03:37