Граждан России предостерегли от некоторых видов кредитов
Жителям России объяснили, на покупку каких товаров и услуг не нужно брать кредит. Об этом агентству «Прайм» рассказали опрошенные эксперты. Так, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная отметила, что нет смысла брать кредит на обучение ребенка за границей.В источнике
С чего всё началось
Какие товары и услуги опасно брать в кредит
Если у человека есть возможность избежать потребительского кредита, воспользовавшись кредитной картой или рассрочкой, то лучше так и сделать.
ПРАЙМ20:04
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