Жителям России объяснили, на покупку каких товаров и услуг не нужно брать кредит. Об этом агентству «Прайм» рассказали опрошенные эксперты. Так, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная отметила, что нет смысла брать кредит на обучение ребенка за границей.

С чего всё началось Какие товары и услуги опасно брать в кредит Если у человека есть возможность избежать потребительского кредита, воспользовавшись кредитной картой или рассрочкой, то лучше так и сделать. ПРАЙМ 20:04