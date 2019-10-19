с чего всё началось

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Политика Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки» Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Общество Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.

Политика Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Общество Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто Mitsubishi Pajero уходит из России Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.

Происшествия В Турции погибла девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.