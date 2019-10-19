Политика
REGNUMГраждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
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«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком»,— сообщает пресс-служба правительство.Коммерсантъ06:01
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Правительство России решило считать украинцев русскоязычными без экзаменов
Московский Комсомолец10:54
В Курске русскоязычные иностранцы могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Курск сегодня16 октября в 10:19
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
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