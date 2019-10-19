с чего всё началось

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Политика Путин провел телефонные переговоры с Меркель Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Армия и оружие Армия США хочет улучшить транспортные средства с помощью НЛО На сайте TTSA указано, что вместе с Командой по развитию боевых возможностей армии она будет проводить исследования и разработки с целью «изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств Армии».

Авто Mitsubishi Pajero уходит из России Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.

Политика Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по Brexit Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал быстро уточнить позицию по Brexit.

Политика Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Армия и оружие Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.