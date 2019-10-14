Экономика

ИзвестияИзвестияГраждан Украины запишут в самозанятые в России

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
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Минфин задумал распространить льготный налоговый режим на мигрантов

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РЕН ТВ19:09

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Известия18:28
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Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
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Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.
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Правительство выбрало закон о защите инвестиций Минфина

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Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
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Samsung выпустит недорогой смартфон, местами превосходящий Galaxy S10

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Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD

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