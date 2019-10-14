Экономика
ИзвестияГраждан Украины запишут в самозанятые в России
Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Минфин предлагает провести эксперимент по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» — сообщают «Известия».URA.Ruвчера в 19:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Происшествия
Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Общество
В России завершается переход на цифровое телевидение
С 14 октября в России еще 21 регион смогут принимать сигнал цифрового телевещания.
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
Недвижимость
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Гаджеты
Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD
Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
Футбол
Испания сыграла вничью с Норвегией
Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Общество
Минтруд предложил поменять условия получения детских пособий
Минтруд подготовил пакет поправок к законам, уточняющих условия получения пособия по уходу за ребенком.
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Продуктовые заводы в России признают самыми вредными
Продовольственные компании попали в список Минприроды, в котором ведомство указало предприятия, влияющие на окружающую среду наиболее негативно.
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Транспорт
На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение
Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Здоровье
На федеральном канале говорили о мышиной лихорадке в Саратове
Максим Мигачев переболел мышиной лихорадкой в мае, когда в городе была зафиксирована первая вспышка заболевания.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Экономика
Объем торговли Китая и США с января по сентябрь упал на 14,8%
Товарооборот Китая и США с января по сентябрь включительно сократился в годовом исчислении на 14,8%, составив $402,66 млрд.
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
Армия и оружие
Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии
На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья
Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Происшествия
Пойманный на Кипре алтайский насильник был героем видеоблога
Футбол
«Барселона» не планирует покупать игроков зимой
Руководство «Барселоны» считает состав команды укомплектованным и не видит необходимости в приобретении новых игроков зимой.
Армия и оружие
Трамп: Европе следует вывезти из тюрем Сирии боевиков ИГ
США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся.
Комментарии