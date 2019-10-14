Экономика

ИзвестияИзвестияГраждан Украины запишут в самозанятые в России

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
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с чего всё началось
«Минфин предлагает провести эксперимент по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» — сообщают «Известия
».
URA.Ruвчера в 19:32

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Россия ждет украинцев: Минфин упросит жизнь мигрантам

Deita.ruвчера в 20:15

Минфин РФ намерен упростить жизнь мигрантам из Украины

Народные новостивчера в 22:37

Минфин РФ упростит жизнь мигрантам

News.ruвчера в 22:18

Мигрантов из Украины запишут в самозанятые в РФ

ФАНвчера в 23:59

Минфин хочет упростить жизнь мигрантам из Украины

URA.Ruвчера в 19:32

Минфин России планирует упростить жизнь украинским мигрантам

РЕН ТВвчера в 19:09

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Известиявчера в 18:28
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Происшествия

Украинского актера в Польше избил работодатель

Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru вчера в 13:03
Общество

В России завершается переход на цифровое телевидение

С 14 октября в России еще 21 регион смогут принимать сигнал цифрового телевещания.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Армия и оружие

Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку

Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 12 октября в 10:57
Недвижимость

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 19:23
Происшествия

Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки

Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия вчера в 20:49
Гаджеты

Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD

Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
3DNews вчера в 09:15
Футбол

Испания сыграла вничью с Норвегией

Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 12 октября в 16:40
Общество

Минтруд предложил поменять условия получения детских пособий

Минтруд подготовил пакет поправок к законам, уточняющих условия получения пособия по уходу за ребенком.
Известия 11 октября в 04:56
Космос

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 11 октября в 20:30
Экономика

Продуктовые заводы в России признают самыми вредными

Продовольственные компании попали в список Минприроды, в котором ведомство указало предприятия, влияющие на окружающую среду наиболее негативно.
URA.Ru вчера в 21:51
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Транспорт

На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги

Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Здоровье

На федеральном канале говорили о мышиной лихорадке в Саратове

Максим Мигачев переболел мышиной лихорадкой в мае, когда в городе была зафиксирована первая вспышка заболевания.
Саратов 24 11 октября в 13:43
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Теннис

Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Экономика

Объем торговли Китая и США с января по сентябрь упал на 14,8%

Товарооборот Китая и США с января по сентябрь включительно сократился в годовом исчислении на 14,8%, составив $402,66 млрд.
ТАСС вчера в 23:02
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости вчера в 08:33
Армия и оружие

Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Общество

Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья

Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.
РБК вчера в 21:58
Политика

СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru вчера в 22:09
Происшествия

Пойманный на Кипре алтайский насильник был героем видеоблога

Алтапресс вчера в 04:51
Футбол

«Барселона» не планирует покупать игроков зимой

Руководство «Барселоны» считает состав команды укомплектованным и не видит необходимости в приобретении новых игроков зимой.
Чемпионат вчера в 16:54
Армия и оружие

Трамп: Европе следует вывезти из тюрем Сирии боевиков ИГ

США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся.
REGNUM вчера в 21:25
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