с чего всё началось

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Религия Православные верующие празднуют Покров 14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Недвижимость Снижение цен на аренду жилья отметили в России Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.

Футбол Испания сыграла вничью с Норвегией Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Космос Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".

Экономика Продуктовые заводы в России признают самыми вредными Продовольственные компании попали в список Минприроды, в котором ведомство указало предприятия, влияющие на окружающую среду наиболее негативно.

Происшествия Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Транспорт На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Политика Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.

Армия и оружие Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Общество Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.