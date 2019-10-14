Экономика

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Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
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Мигрантов из Украины запишут в самозанятые в РФ

ФАНвчера в 23:59

Минфин РФ намерен упростить жизнь мигрантам из Украины

Народные новостивчера в 22:37

Минфин хочет упростить жизнь мигрантам из Украины

URA.Ruвчера в 19:32

Минфин задумал распространить льготный налоговый режим на мигрантов

Вечерняя Москвавчера в 20:52

Россия ждет украинцев: Минфин упросит жизнь мигрантам

Deita.ruвчера в 20:15

Минфин РФ упростит жизнь мигрантам

News.ruвчера в 22:18

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Известиявчера в 18:28
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Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° вчера в 17:10
Здоровье

Жители Новоалтайска вышли на митинг против закрытия роддома

По сообщению местных СМИ, которые ссылаются на Telegram-канал «Алтайские крайности», в Новоалтайске прошел митинг КПРФ за сохранение роддома.
ФедералПресс 00:20
Шоу-бизнес

Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Энергетика

Почему россияне жалуются на тарифы ЖКХ

Россияне жалуются на некорректные суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Газета.Ru 01:28
Религия

Православные верующие празднуют Покров

Вести.Ru вчера в 18:32
Футбол

Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

REGNUM 12 октября в 00:27
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Футбол

Испания сыграла вничью с Норвегией

Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 12 октября в 16:40
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Недвижимость

В России упали цены на аренду жилья

Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности

Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
Актуальные Новости 12 октября в 09:29
Происшествия

Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели

Gazeta.SPb вчера в 13:57
Происшествия

В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Известия вчера в 18:40
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Футбол

Сборная России по футболу вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Lenta.ru вчера в 13:54
Спорт

Девушка исполнила откровенный танец во время матча НХЛ, видео

Во время танца от девушки некоторые буквально не могли оторвать глаз, но в интернете поступок незнакомки осудили.
Чемпионат вчера в 13:15
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Происшествия

В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли

Легковой автомобиль врезался в столб в Саратове, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:20
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

В России завершается переход на цифровое вещание

В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона.
Вести.Ru 01:00
Футбол

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
РБК 01:34
Армия и оружие

«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)

Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия вчера в 05:00
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Футбол

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru вчера в 16:55
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