Экономика
ИзвестияГраждан Украины запишут в самозанятые в России
Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
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с чего всё началось
«Минфин предлагает провести эксперимент по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» — сообщают «Известия».URA.Ruвчера в 19:32
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