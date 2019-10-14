Экономика

ИзвестияИзвестияГраждан Украины запишут в самозанятые в России

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
«Минфин предлагает провести эксперимент по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» — сообщают «Известия
».
URA.Ruвчера в 19:32

Подробнее о событии

Россия запишет украинцев в самозанятые для предоставления льгот

Телеканал 360°01:48

Мигрантов из Украины запишут в самозанятые в РФ

ФАНвчера в 23:59

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Известиявчера в 18:28

Минфин РФ упростит жизнь мигрантам

News.ruвчера в 22:18

Россия ждет украинцев: Минфин упросит жизнь мигрантам

Deita.ruвчера в 20:15

Минфин хочет упростить жизнь мигрантам из Украины

URA.Ruвчера в 19:32

Минфин РФ намерен упростить жизнь мигрантам из Украины

Народные новостивчера в 22:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия

В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек

Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК вчера в 13:19
Политика

Преемница Меркель порассуждала о Крыме и России

Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскрыла свою позицию по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Lenta.ru 00:00
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 12 октября в 09:21
Авто

Стало известно, какие двигатели предпочитают россияне

Как сообщает аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года на территории России было реализовано 62,2 тыс. новых легковушек с силовыми установками объемом до 1,4 литра.
SpeedMe вчера в 15:54
Армия и оружие

Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ

Росбалт вчера в 16:22
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Футбол

Сборная России разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Встреча сборных России и Кипра в рамках 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы завершилась победой россиян.
Невские Новости вчера в 14:35
Космос

Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна

Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна.
Первый областной 10 октября в 23:42
Общество

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в "Сватах", прокомментировал уход Николая Добрынина из сериала.
Piter.tv 01:33
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Происшествия

В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла ухудшение состояния актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла заголовки в СМИ по поводу ухудшения состояния актрисы. Об этом они сообщили в Instagram.
Мойка78 11 октября в 22:38
Общество

Российские туристы считают Хельсинки самым скучным городом Европы

Специалисты сервиса Aviasales провели опрос с целью выяснить, какие города в Европе российские путешественники считают самыми скучными.
Pravda.Ru вчера в 07:26
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Политика

О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Общество

Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Lenta.ru вчера в 15:32
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Экономика

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 12 октября в 13:00
Общество

В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте

Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Политика

В ожидании завтрашнего майдана СовБез Украины провёл важное совещание

Как уже сообщала «Русская Весна», в преддверии завтрашних протестов Зеленский выступил со срочным обращением к нации.
Rusvesna.su вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Общество

Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека); 2. Московская область (1,111 кв. м); 3.
Коммерсантъ 01:36
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное