Граждан в РФ предупредили о росте налога на недвижимость
Эксперт отметил, что рост может составить 20%. Кирилл Кулаков, общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы и оспариванию кадастровой стоимости, заявил, что рост цен на жилье в Российской Федерации в будущем может спровоцировать увеличение налога на недвижимость.В источнике
С чего всё началось
Налоги на недвижимость скоро могут вырасти, предупредил эксперт
Рост цен на жилье приведет к увеличению суммы налога на недвижимость в скором времени, рассказал РИА Недвижимость общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.
РИА Новости16 апреля в 20:00