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Центральная Служба Новостей

Граждан в РФ предупредили о росте налога на недвижимость

Эксперт отметил, что рост может составить 20%. Кирилл Кулаков, общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы и оспариванию кадастровой стоимости, заявил, что рост цен на жилье в Российской Федерации в будущем может спровоцировать увеличение налога на недвижимость.В источнике
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С чего всё началось

Налоги на недвижимость скоро могут вырасти, предупредил эксперт

Рост цен на жилье приведет к увеличению суммы налога на недвижимость в скором времени, рассказал РИА Недвижимость общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.
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