Эксперт отметил, что рост может составить 20%. Кирилл Кулаков, общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы и оспариванию кадастровой стоимости, заявил, что рост цен на жилье в Российской Федерации в будущем может спровоцировать увеличение налога на недвижимость.

С чего всё началось Налоги на недвижимость скоро могут вырасти, предупредил эксперт Рост цен на жилье приведет к увеличению суммы налога на недвижимость в скором времени, рассказал РИА Недвижимость общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. РИА Новости 16 апреля в 20:00