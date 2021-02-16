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Стерлеград
Стерлеград

Граждан в России предупредили о подорожании электроники

Цены на электронику в России могут резко вырасти из-за дефицита чипов. Об этом стало известно от представителей отечественных производителей техники и микроэлектроники, сообщает РИА Новости. Нехватку чипов вызвали сразу несколько причин.В источнике
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Эксперты предупредили о возможном удорожании электроники

Возникший дефицит чипов может привести к удорожанию электроники в России, рассказали РИА Новости представители отечественных производителей техники.
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