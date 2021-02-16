Цены на электронику в России могут резко вырасти из-за дефицита чипов. Об этом стало известно от представителей отечественных производителей техники и микроэлектроники, сообщает РИА Новости. Нехватку чипов вызвали сразу несколько причин.

С чего всё началось Эксперты предупредили о возможном удорожании электроники Возникший дефицит чипов может привести к удорожанию электроники в России, рассказали РИА Новости представители отечественных производителей техники. РИА Новости 23:16