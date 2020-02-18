С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

с чего всё началось

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу. О соответствующем решении сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Футбол Семак оценил первый гол Малкома за «Зенит» Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак прокомментировал дебютный гол Малкома за питерскую команду и оценил функциональное состояние своих игроков.

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Общество В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца «Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.

Шоу-бизнес Якубович назвал размер своей пенсии Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Хоккей «Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. Ранее Диллон в НХЛ защищал также цвета «Даллас Старз».

Политика Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.

Экономика В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004 Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.

Футбол Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.