Общество
RT на русскомРоссия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу. О соответствующем решении сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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с чего всё началось
С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров.ТАСС12:26
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Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Футбол
Семак оценил первый гол Малкома за «Зенит»
Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак прокомментировал дебютный гол Малкома за питерскую команду и оценил функциональное состояние своих игроков.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Общество
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Единоборства
Фьюри рассказал РЕН ТВ, чем будет занят Уайлдер в раздевалке после боя
Боксер Тайсон Фьюри незадолго до боя с Деонтеем Уайлдером заявил, что уйдет из большого спорта, если победит соперника.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Хоккей
«Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона
В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. Ранее Диллон в НХЛ защищал также цвета «Даллас Старз».
Политика
Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции
Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд
В декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд.
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004
Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
Футбол
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей
Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Политика
Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн
Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.