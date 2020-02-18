Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу. О соответствующем решении сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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с чего всё началось

Россия временно приостановит въезд для граждан Китая

С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров.
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