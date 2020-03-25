Коронавирус

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Россиянам рекомендуют вернуться из США на родину, в свете распространения нового коронавируса. Генеральное консульство России в Нью-Йорке предупредило соотечественников о возможном закрытии американскими властями воздушного пространства.
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Россиянам сообщили о возможном закрытии воздушного пространства в США

РБКвчера в 22:23

Россиянам, находящимся в США, рекомендовано вернуться на Родину

Эхо Москвывчера в 21:04

Генконсульство в Нью-Йорке рекомендовало россиянам как можно скорее вернуться из США в РФ

ТАССвчера в 19:23

Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

Известиявчера в 20:24

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

РИА Новостивчера в 19:51

Генконсульство призывает россиян покинуть США

Газета.Ruвчера в 19:41

В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США

RT на русскомвчера в 20:58
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Политика

В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России

Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:37
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье

В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Росбалт вчера в 10:50
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия

В Заларинском районе столкнулись внедорожник и молоковоз

Утром в среду, 25 марта, в полицию Заларинского района Иркутской области поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись грузовик, перевозящий молоко, и «Тойота Ланд Крузер».
ИркСиб вчера в 22:13
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Космос

Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры

По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет.
OAnews вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Дочь Зарубиной планирует отсудить у Малинина 10 млн рублей

Pravda.Ru вчера в 02:26
Происшествия

Глава свердловского ГУ МВД впервые прокомментировал пытки подростков в Каменске-Уральском

Новый начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков назвал ЧП ситуацию с пытками подростков в отделе полиции № 24 в Каменске-Уральском в 2018 году.
Znak.com вчера в 06:45
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Экономика

Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье

Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.
Газета.Ru вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах

Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Pravda.Ru 23 марта в 09:13
Общество

Суд в США запретил передачу токенов Gram покупателям

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поддержал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете на передачу покупателям кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Телеканал RTVI вчера в 21:11
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru вчера в 21:51
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета вчера в 08:11
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 20:37
Гаджеты

Apple обновила iPhone и iPad, добавив множество новых функций

Операционные системы iOS и iPadOS версии 13.4 приносят множество новых функций, доработок и исправлений.
iXBT.com вчера в 19:49
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Здоровье

Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России

Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Shraibikus News вчера в 06:54
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК вчера в 11:11
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