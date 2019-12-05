с чего всё началось

С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

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Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Общество Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.