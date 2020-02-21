Политика

Вести.RuВести.RuГражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Читать в источнике
Комментировать142
с чего всё началось

Правительство предложит упростить получение гражданства РФ для жителей 4 стран

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.
Интерфакс05:07

Подробнее о событии

Правительство предложит упростить получение гражданства РФ для жителей 4 стран

Известия08:27

Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

РБК05:37

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Вести.Ru08:06

Жителям четырех стран упростят получение гражданства России

Телеканал 360°07:58

Жители четырех стран смогут получать гражданство РФ раньше на пять лет

Москва 2407:26

Жителям четырёх стран станет проще получить российское гражданство

АБН08:10

Власти хотят упростить получение гражданства РФ жителям четырех стран

БИЗНЕС Online05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:06, Ашберн

Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях

КП - Беларусь09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Общество

Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной

Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
РИА Новости 08:49
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском 05:27
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах

Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
REGNUM 05:01
Политика

Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»

Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Общество

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

Глава министерства иностранных дел Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
News.ru 09:58
Происшествия

В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ

Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
REGNUM 03:49
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

RT на русском 01:26
Политика

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 07:50
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Разница заключается только в использовании современной шатунно-поршневой группе, которая установлена в более мощный агрегат.
ToDay News Ufa вчера в 01:46
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:15
Политика

В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
РИА Новости 08:37
Происшествия

Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Коммерсантъ 09:16
Происшествия

В Сочи отстранили от работы учителя после конфликта со школьником

Кубанские новости 09:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой

Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.
Uznayvse.ru 06:56
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт вчера в 07:14
Технологии

В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
КиноПоиск 05:10
Фигурное катание

Стартовала короткая программа мужчин в финале Кубка России

Нева Спорт 09:00
Политика

Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну

Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:44
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Политика

Зеленский позвонил гражданке Украины, которая находится в Ухане

REGNUM 02:57
Технологии

«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
UfaTime.ru 18 февраля в 14:29
Спорт

Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:10
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 18:41
Армия и оружие

Подземный город террористов обнаружили в Сирии

Пятый канал вчера в 10:17
Футбол

«Арсенал» на выезде обыграл «Олимпиакос» в Лиге Европы

В Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местным "Олимпиакосом" и лондонским "Арсеналом".
Вести.Ru вчера в 16:56
Транспорт

Крым покрывается железнодорожной сетью

Коммерсантъ 04:02
Армия и оружие

Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Независимая газета вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное