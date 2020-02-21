Политика
Вести.RuГражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
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с чего всё началось
"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.Интерфакс05:07
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Публикация студии «Квартал 95» в Facebook, посвященная годовщине Евромайдана, вызвала негодование украинских пользователей социальной сети.
Общество
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Общество
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Общество
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
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Общество
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Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
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Понятно, что черная металлургия проходит очень сложный период, она циклична по своей природе.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
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Что качается закона о выборах президента, закона о референдуме и других законов об организации выборов - мы просто взяли по аналогии более близкие процедуры для этого вида общероссийского голосования, которые были предусмотрены в законе о выборах президента, поэтому мы берём просто основные процедуры по аналогии и просто переносим в этот новый закон.
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