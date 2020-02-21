"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.

с чего всё началось

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

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