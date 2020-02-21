Политика

Вести.RuВести.RuГражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
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с чего всё началось

Правительство предложит упростить получение гражданства РФ для жителей 4 стран

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.
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Правительство предложит упростить получение гражданства РФ для жителей 4 стран

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