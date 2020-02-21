Политика
Вести.RuГражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
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с чего всё началось
"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.Интерфакс05:07
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Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
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Армия и оружие
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Главные события уходящей недели в интервью изданию Украина.ру прокомментировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии (КЦПИК) Алексей Попов - Алексей Валерьевич, в начале недели главной темой вновь стал Донбасс: сначала обсуждали мюнхенские "12 шагов", а потом в регионе случилось военное обострение — недалеко от города Золотое.
Политика
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Футбол
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«Арсенал» на выезде обыграл «Олимпиакос» в Лиге Европы
В Греции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местным "Олимпиакосом" и лондонским "Арсеналом".