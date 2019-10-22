Экономика

ВедомостиВедомостиГражданам гарантируют выплаты по договору страхования жизни

Заработает она не ранее 2021 г. Гарантированная сумма по договору страхования жизни, которую гражданину выплатят в случае отзыва лицензии или банкротства страховщика, будет такой же, что и страховка по вкладу: до 1,4 млн руб. Деньги будет выплачивать АСВ из фонда, куда будут платить взносы страховщики жизни.
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