Экономика
ВедомостиГражданам гарантируют выплаты по договору страхования жизни
Заработает она не ранее 2021 г. Гарантированная сумма по договору страхования жизни, которую гражданину выплатят в случае отзыва лицензии или банкротства страховщика, будет такой же, что и страховка по вкладу: до 1,4 млн руб. Деньги будет выплачивать АСВ из фонда, куда будут платить взносы страховщики жизни.
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Минфин поддержал создание гарантийного фонда на рынке страхования жизни
Rambler News Serviceвчера в 09:42
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