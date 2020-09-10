Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Это обсуждала 9 сентября правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко.В источнике
С чего всё началось
Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу заявила о необходимости запретить россиянам перевозку больше 10 килограмм красной икры, даже купленной для личного пользования, сообщила пресс-служба
 правительства по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
Вести.Ru03:57
Подробнее о событии
Российская газета

Россиянам ограничат авиаперевозки красной икры в личном багаже

Российская газета02:43
РБК

Власти поручили ограничить перевозку красной икры пассажирами самолетов

РБК02:50
Известия

В России предложили ограничить перевозку икры в личных целях

Известия02:43
РИА Новости

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры

РИА Новости03:54
Интерфакс

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Интерфакс02:16
ТАСС

Правительство рассмотрит вопрос ограничения на перевозку лососевой икры в объеме до 10 кг

ТАСС02:03
РЕН ТВ

Россиянам могут запретить брать в самолет больше 10 кг красной икры

РЕН ТВ02:00

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Известия00:34

МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
1,6K

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
21

Назначение Кержакова в «Томь» одобрено губернатором Томской области

Экс-футболист, а ныне старший тренер, работающий в юношеской сборной команды России, Александр Кержаков может возглавить футбольный клуб "Томь" Как стало известно, кандидатура бывшего "зенитовца" была лично одобрена Сергеем Жвачкиным – губернатором томской области.
Честный рейтинг букмекеров02:29

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
212