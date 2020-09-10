Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
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Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Это обсуждала 9 сентября правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко.В источнике
С чего всё началось
Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу заявила о необходимости запретить россиянам перевозку больше 10 килограмм красной икры, даже купленной для личного пользования, сообщила пресс-служба
правительства по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
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