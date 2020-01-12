Общество

РБКРБКГражданам с судимостью могут запретить работать в такси

Изменения в нормативные акты планируют внести на рассмотрение правительства в июле 2020 года. В случае их принятия, агрегаторы такси во время приема водителей на работу должны будут требовать у них справки об отсутствии судимости. Наличие уголовного прошлого поставит крест на работе в такси.
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с чего всё началось

Судимый - за руль не садись

Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.
Российская газета08:36

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Гражданам с судимостью могут запретить работать в такси

РБК15:34

СМИ: Минтранс планирует запретить ранее судимым работать в такси

ТАСС14:09

Россиянам с судимостью запретят работать в такси

URA.Ru11:34

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Lenta.ru12:54

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Известия12:46

Минтранс планирует запретить ранее судимым работать в такси

РЕН ТВ15:04

Судимый - за руль не садись

Российская газета08:36
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