Гражданам в РФ рассказали о 5 способах обезопасить деньги от мошенников
Для начала следует регулярно самим проводить операции со своей банковской картой, или с картами, если их несколько, рассказала ToDay News Ufa финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.В источнике
С чего всё началось
Россиянам объяснили, как обезопасить накопления
Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.
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