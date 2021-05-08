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Гражданам в РФ рассказали о 5 способах обезопасить деньги от мошенников

Для начала следует регулярно самим проводить операции со своей банковской картой, или с картами, если их несколько, рассказала ToDay News Ufa финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.В источнике
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С чего всё началось

Россиянам объяснили, как обезопасить накопления

Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.
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