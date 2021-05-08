Для начала следует регулярно самим проводить операции со своей банковской картой, или с картами, если их несколько, рассказала ToDay News Ufa финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

С чего всё началось Россиянам объяснили, как обезопасить накопления Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина. Радио Sputnik 21:00