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Гражданам в РФ рекомендовали пока не менять работу и аккуратно распоряжаться деньгами

Введенные странами ЕС и США санкции против РФ затронули банковский сектор и деятельность госкорпораций.
Уфимские Заметки
Опрошенные ТАСС эксперты рекомендуют гражданам РФ по возможности не стремиться менять рабочее место, а также избегать кредитов и аккуратно распоряжаться деньгами, чтобы смягчить последствия сложившейся ситуации.
ТАСС
По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, ситуация, которая складывается на рынке труда, отличается от 1990-х годов, когда фиксировался высокий уровень безработицы, страна более подготовлена для ответных мер.
ТАСС
Перейти на «сберегательную модель потребления» советует доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.
Татар-информ

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Эксперты рекомендовали россиянам не менять работу и быть аккуратными в финансах
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