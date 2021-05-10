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Гражданам в России пояснили, почему подержанные автомобили подорожали сильнее новых

По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, дефицит новых автомобилей сформировал ажиотажный спрос на подержанные машины в возрасте от 1 до 3 лет, которые подорожали, нередко до стоимости новых авто.В источнике
Тарантас Ньюс
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