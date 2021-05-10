Релиз GTA 6 может состояться в конце 2023 года

Как сообщает инсайдер, разработчики запланировали появление GTA 6 только в конце 2023 года, то есть спустя десять лет после выхода предыдущей части, GTA 5. Кроме того, эти планы компании были опубликованы ещё до начала пандемии, поэтому сроки могут отодвинуться на ещё более позднее время.