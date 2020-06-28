Политика
ИнтерфаксГраждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов. С 60 странами у России действует безвизовый режим, еще 53 страны - страны ЕС, Индия, Китай, Турция и др. - смогут оформить электронную визу на краткосрочные поездки до 16 дней.
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Граждане 113 стран со следующего года смогут въезжать в Россию по электронной визе
Эхо Москвывчера в 20:27
Въезд в Россию по электронной визе с начала 2021 г получат граждане 113 стран
Независимая газетавчера в 14:10
МИД назвал число стран, граждане которых смогут въезжать в РФ без оформления бумажной визы
Rambler News Serviceвчера в 15:34
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Финансы
Греф сообщил, что Сбербанк выплатит в 2020 году хорошие дивиденды
Собрание акционеров окончательно подведет итог в сентябре. Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды.
ТАСС 01:37
Энергетика
Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс
В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Финансы
Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня
Доллар США на Московской бирже после небольшого снижения при открытии торгов перешел к росту и поднялся выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня.
Интерфакс 04:16
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1»: расисты есть и среди чернокожих
ИА Красная Весна вчера в 14:08
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке
Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
Lenta.ru 02:47
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Происшествия
Российский топ-менеджер попался на взятке сотруднику ФСБ
Топ-менеджера задержали на месте преступления. Ранее сообщалось, что на взятке сотруднику ФСБ в Уфе попался китайский бизнесмен.
Lenta.ru 03:52
Политика
Лавров не знает, когда откроются границы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, пишет RT.
Газета.Ru 04:16
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Политика
Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
Ведомости 01:20
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Транспорт
Максимальная стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Максимальный тариф движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 04:07
Путешествия
Резко вырос спрос на отдых в Сочи
Российские туроператоры фиксируют резкий рост спроса на отдых в Сочи, который и дальше сохранит свою положительную динамику.
MOS.news 03:19
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Технологии
Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями
Пользователь Reddit, имеющий ник Bangorlol, подозревает соцсеть TikTok в слежке за владельцами аккаунтов.
Актуальные Новости 01:25
Происшествия
Отец сбитой девочки порезал ножом велосипедиста в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на велосипедиста, который наехал на девочку, бросившуюся под колеса.
Вести.Ru 03:42
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
Более 2 тысяч иностранцев нелегально остались в России после ЧМ-2018
Чемпионат мира по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Интерфакс 03:50