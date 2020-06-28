Политика
ИнтерфаксГраждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов. С 60 странами у России действует безвизовый режим, еще 53 страны - страны ЕС, Индия, Китай, Турция и др. - смогут оформить электронную визу на краткосрочные поездки до 16 дней.
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МИД назвал число стран, граждане которых смогут въезжать в РФ без оформления бумажной визы
Rambler News Serviceвчера в 15:34
Граждане 113 стран со следующего года смогут въезжать в Россию по электронной визе
Эхо Москвывчера в 20:27
Въезд в Россию по электронной визе с начала 2021 г получат граждане 113 стран
Независимая газетавчера в 14:10
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов
Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК вчера в 23:33
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре
В новой публикации Александр Семин показал, как Семен общается с младшей сестрой.
Дни.ру вчера в 10:05
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина избил велосипедиста на глазах у ребенка
В Екатеринбурге 27 июня мужчина напал на велосипедиста с ножом за то, что тот не смог объехать ребенка на велосипеде.
URA.Ru вчера в 12:58
Происшествия
На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина
РБК вчера в 22:20
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Общество
Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям
С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 27 июня в 11:48
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
Свободная Пресса вчера в 22:25
Авто
В Уфе на продажу выставлены арестованные автомобили
23 июля в Уфе пройдут очередные торги по продаже арестованного имущества. С молотка уйдут 43 лота: сельхозтехника и более 30 автомобилей.
UfaTime.ru вчера в 21:35
Футбол
ФК «Крылья Советов» сменил главного тренера
ИА Красная Весна вчера в 10:24
Культура
Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников
Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 27 июня в 18:15
Общество
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
«Метки» на машинах, которые по долгу находятся на одном месте — это еще один признак готовящегося угона, рассказал эксперт.
Телеканал 360° вчера в 23:10
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня вчера в 05:38
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
Армия и оружие
Китайские журналисты назвали «смертоносными машинами» танки на параде Победы
На параде Победы в Москве были показаны новые версии «смертоносных машин» - танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
Московский Комсомолец вчера в 23:32
Космос
На борту крошечного спутника в космосе создали квантовую спутанность
Учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли.
News.ru вчера в 10:27
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 14:01
Спорт
Авторы Ghost of Tsushima опубликовали новые концепт-арты
CyberSport.ru вчера в 23:30
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:29