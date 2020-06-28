Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов. С 60 странами у России действует безвизовый режим, еще 53 страны - страны ЕС, Индия, Китай, Турция и др. - смогут оформить электронную визу на краткосрочные поездки до 16 дней.

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

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