RT на русскомГраждане Британии испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию67% жителей Великобритании сообщили о возникновении сложностей при оплате счетов за отопление и электроэнергию, следует из опроса компании Techne для британской газеты Express.RT на русскомСогласно результатам социологического исследования, 63% респондентов остались не удовлетворены антикризисной программой главы Минфина Великобритании Риши Сунака, представленной 23 марта.ТАССТогда министр рассказал о сокращении топливного сбора в стране на период до марта следующего года: теперь за один литр бензина или дизеля британцы платят на 5 пенсов (6 центов) меньше.ТАССВ опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4 процента, дата и метод проведения опроса не указаны.РИА НовостиЧитать далееСвернутьУфимские ЗаметкиУфимские ЗаметкиТелеканал 360°FBM.ruЯмал-МедиаПрофильРЕН ТВИзвестияКомсомольская правдаНациональная служба новостейRB НовостиИА Красная ВеснаГазета.RuiReactorЭкономика сегодняREGNUMLife.ruФАННТВПодробнее о событииОпрос Techne: 67 процентов британцев столкнутся с проблемами при оплате электроэнергииРИА Новости21:26Express: 67 процентов британцев ждут проблем при оплате отопления и электроэнергииLenta.ru21:51Sunday Express: 67% британцев пострадали от антироссийских санкцийРЕН ТВ21:33Граждане Британии испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергиюRT на русском22:32Sunday Express: две трети британцев не могут оплачивать счета за электроэнергиюLife.ru21:06Daily Express: 67% британцев столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричествоГазета.Ru20:41СМИ: две трети британцев испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергиюТАСС19:49Показать ещёОценить771Поделиться