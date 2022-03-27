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Граждане Британии испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию

67% жителей Великобритании сообщили о возникновении сложностей при оплате счетов за отопление и электроэнергию, следует из опроса компании Techne для британской газеты Express.
RT на русском
Согласно результатам социологического исследования, 63% респондентов остались не удовлетворены антикризисной программой главы Минфина Великобритании Риши Сунака, представленной 23 марта.
ТАСС
Тогда министр рассказал о сокращении топливного сбора в стране на период до марта следующего года: теперь за один литр бензина или дизеля британцы платят на 5 пенсов (6 центов) меньше.
ТАСС
В опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4 процента, дата и метод проведения опроса не указаны.
РИА Новости

Подробнее о событии

Опрос Techne: 67 процентов британцев столкнутся с проблемами при оплате электроэнергии
РИА Новости21:26
Express: 67 процентов британцев ждут проблем при оплате отопления и электроэнергии
Lenta.ru21:51
Sunday Express: 67% британцев пострадали от антироссийских санкций
РЕН ТВ21:33
Граждане Британии испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию
RT на русском22:32
Sunday Express: две трети британцев не могут оплачивать счета за электроэнергию
Life.ru21:06
Daily Express: 67% британцев столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричество
Газета.Ru20:41
СМИ: две трети британцев испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию
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